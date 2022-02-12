Almanya'da sürücüler petrol istasyonlarında son 9 yılın en yüksek fiyatlarıyla karşı karşıya

Küresel petrol fiyatları istikrarlı şekilde yükselişini sürdürürken, Almanya'da sürücüler depolarını her doldurduklarında rekor benzin ve dizel fiyatlar ile karşı karşıya kalıyor.

Almanya'da benzin (E10) litre fiyatı bu ay içinde 1,712 avroya ulaşarak, 2012'den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkede petrol, elektrik ve gaz fiyatlarının artmasıyla pahalı enerji birçok hane için artan bir sorun olmaya devam ediyor.

Alman Otomobil Kulübü ADAC'ın verilerine göre, ülke çapında benzin (E10) litre fiyatı bu ay 1,712 avroya yükselerek son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. En son Ortadoğu'da jeopolitik risklerin arttığı ve Avrupa'da borç krizinin yaşandığı 13 Eylül 2012'de bir litre benzin fiyatı 1,709 avroya yükselmişti.

Motorin litre başına fiyatı da ortalama 1,640 avroya yükseldi.

Son aylarda akaryakıt fiyatlarının yükselmesi dikkati çekerken, benzin ve dizelde litre fiyatları küresel petrol fiyatlarına göre ayarlanıyor ve günlük olarak oynaklıklar gösteriyor.

Benzin ve motorin fiyatlarındaki son artışlar, Ukrayna ile Rusya arasında artan tansiyonun ve Kovid-19 salgınından sonra ekonomik toparlanma sürecinde yüksek Brent türü ham petrol fiyatlarından kaynaklandı.

Petrol fiyatları, Ukrayna ile Rusya arasında artan tansiyonun ardından dün yüzde 3'ün üzerinde yükseliş gösterdi. Brent petrolün varili 95 dolara ulaşarak kritik seviye olan 100 dolara yaklaştı. Petrol fiyatları 2014'ün sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Küresel petrol talebindeki toparlanma devam ederken arzın daha da sıkılaşacağına yönelik beklentiler de petrol fiyatlarını yukarı taşıyan etmenler arasında yer aldı.

Geçen yıl yaklaşık yüzde 50 artan Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, bu yıl da şu ana kadar yüzde 17 daha artarak varil başına son 7 yılın en yüksek seviyesi olan 94 doların üzerine çıktı.

Yüksek petrol fiyatları, üretim, navlun ve nakliye maliyetlerinde artışa neden olurken, bu durumun enflasyonun hali hazırda tüm dünyada yüksek olduğu bir döneme denk gelmesi endişelere neden oluyor.

Almanya'da elektrik ve doğalgaz faturaları yükseliyor

Avrupa'da elektrik ve gaz fiyatlarındaki keskin artış, yeni yılda Almanya'da hane halkına 1.000 avrodan fazla ek maliyet getirecek.

Check24 fiyat karşılaştırma portalına göre, Almanya'da elektrik tedarikçilerinin rekor toptan satış fiyatlarını tüketicilere yansıtmaya başladı. Check24'e göre, ülkede 4,2 milyon hanenin elektrik fiyatlarında bu yıl ortalama yüzde 63,7'lık artış olacak.

Yıllık 5 bin kWh tüketimi olan bir haneye yılda ortalama 1045 avro ek maliyet getirecek. Ülkede taşınma veya şirket iflasları nedeniyle yeni tedarikçilere ihtiyaç duyan müşteriler yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalırken, yeni sözleşmelerde yüzde 105,8'lik bir artış yaşanıyor. Bunun da hanelere 1.735 avroluk ek maliyet oluşturması bekleniyor.

Kovid-19 salgını döneminde hızla toparlanan ekonomilerin oluşturduğu yüksek küresel doğal gaz talebine rağmen yaşanan arz sıkıntıları, piyasalarda rekor seviyelere çıkan doğal gaz fiyatlarının bu yıl da yüksek seyrini sürdürüyor.

Almanya'da 3,6 milyon hane halkının gaz fiyatlarında da ortalama yüzde 62,3'lük artış yaşanırken, gaz tedarik sözleşmesi eski müşteriler bu yıl ortalama 945 avroluk ve sözleşmesi yeni olacak müşterilerin 2 bin 685 avroluk ek maliyete katlanması gerekiyor.

Check24'ün Enerji Genel Müdürü Steffen Suttner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, elektrik fiyatlarının özellikle kömür ve gaz santrallerinde daha yüksek tedarik maliyetleri, yenilenebilir enerji üretiminin hava kaynaklı olarak düşmesi ve aynı zamanda sanayiden gelen büyük talep nedeniyle özellikle yükseldiğini aktardı.

Almanya'da gaz ve elektrik tedariki sözleşmeleri yıllık olarak yenilendiği için fiyat artışlarının müşteriye aktarılması gecikebiliyor.

Ülkede yükselen doğal gaz ve elektrik fiyatlarını yıllık sözleşmeler nedeniyle müşterilerine doğrudan ve sınırsız şekilde yansıtamayan özellikle küçük ve orta ölçekli enerji şirketleri iflas başvurusunda bulunduğu biliniyor.

Öte yandan, Almanya'da tüketiciler, hızlı bir şekilde artan gaz ve elektrik fiyatlarının kendilerine ilave ekonomik yük oluşturmasından endişe duyuyor.

Alan Federal Tüketici Dernekleri Federasyonu'nun yaptırdığı bir araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 62'si devam eden enerji krizinin gelecekte kendilerine ek mali yük getirmesinden endişe ediyor.

-Enerji fiyatları enflasyonu körüklüyor

Petrol fiyatlarının varil başına 100 dolar bandına yaklaşmasıyla artan yakıt ve nakliye fiyatları, başta gıda fiyatları olmak üzere küresel enflasyonu artırırken, tüketicilerin alım gücünde de büyük düşüşler yaşanmasına neden oluyor.

Almanya'da Aralık 2021'de yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon ocakta piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşerek yüzde 4,9 düzeyinde gerçekleşti.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 18,3 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 5 oldu.

Almanya'da, tüketici için alışılmadık derecede yüksek seyreden enflasyonun olumsuz etkileri iyice hissedilirken bu nedenle Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gevşek para politikasına yönelik hoşnutsuzluk da artıyor.

Bir asır önce Weimar Cumhuriyeti'nde (1918-1933 dönemi) görülen ve tüketicilerin satın alma gücünü çökerten hiper enflasyondan dolayı "enflasyon" Almanya'da her zaman hassas bir konu olarak görülüyor.