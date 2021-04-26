Almanya'da Suriyeli gence ırkçı saldırı
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Almanya'da Suriyeli gence ırkçı saldırı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Almanya'nın Erfurt kentindeki ırkçı bir adam, yolcu tramvayında 17 yaşındaki Suriyeli mülteciye tekmelerle saldırdı.

Almanya'nın Erfurt kentindeki ırkçı bir adam, yolcu tramvayında 17 yaşındaki Suriyeli mülteciye tekmelerle saldırdı. Irkçı saldırı ise saniye saniye kaydedildi. 

Almanya'da yolcu tramvayında yaşanan ırkçı saldırı infiale yol açtı. Ülkenin Erfurt kentinde tramvayda seyahat eden 17 yaşındaki genç, 40 yaşında ve eski hükümlü bir Alman vatandaşı tarafından saldırıya uğradı. Görgü tanıkları tarafından an be an kayda alınan olayda, söz konusu adamın, Suriyeli gence önce hakaret ettiği, daha sonra tükürdüğü görülüyor. Hızını alamayan ırkçı adam daha sonra 5 kez Suriyeli gencin yüzüne tekmeyle saldırdığı anlar da görüntülere yansıdı.

POLİS HER YERDE SALDIRGANI ARIYOR

Alman medyası olayı "Tramvayda Suriyelilere acımasız saldırı" başlıklarıyla duyurdu.Polisin olayla ilgili  soruşturma başlattığını ifade ederken, tramvayın güvenlik kamerasının kayıtlarının incelendiği, her yerde saldırganın arandığı ifade edildi.


Almanya'da Suriyeli gence ırkçı saldırı
Almanya'da Suriyeli gence ırkçı saldırı
Almanya'da Suriyeli gence ırkçı saldırı
Almanya'da Suriyeli gence ırkçı saldırı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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