Almanya'da Suriye için emsal teşkil edebilecek dava: Suriyeli eski ajan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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BBC

Almanya'da Suriye için emsal teşkil edebilecek dava: Suriyeli eski ajan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

24.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:32
Almanya'da Suriye için emsal teşkil edebilecek dava: Suriyeli eski ajan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Almanya'da bir mahkeme, Eyad el Garib adlı eski bir Suriye İstihbarat Örgütü ajanını insanlığa karşı suç işlemekten 4,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Almanya'da bir mahkeme, Eyad El Garib adlı eski bir Suriye İstihbarat Servisi ajanını, insanlığa karşı suç işlemekten 4,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Almanya'nın uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle'ye göre El Garib 2013'te Suriye'den kaçtı ve bir süre Türkiye'de de yaşadı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kontrolündeki istihbarat örgütünün eski üyelerine karşı ilk kez yabancı bir ülkede böyle bir karar alınıyor.

İnsan hakları kuruluşları, bu kararın emsal oluşturmasını umuyor.

Dava, uluslararası hukukta "ağır suçların evrenselliği ilkesi" kapsamında açılmıştı.

'30 protestocuyu işkence merkezine teslim etti'

Koblenz kentinde görülen davada savcılık, El Garib'in 2011'de Arap Baharı protestolarında, 30 kadar göstericiyi başkent Şam'da gizli işkence merkezi olarak bilinen El Hatip Hapishanesi'ne teslim ettiğini belirtti.

44 yaşındaki El Garib, o dönem Suriye İstihbarat Servisi'nde çalışıyordu. Avukatları, El Garib'in sadece emirleri yerine getirdiğini savunarak "Bu emirlere uymasaydı, hayatından olabilirdi" dedi.

Avukatları, El Garib'in bu kişilerin gözaltına alınmasına yardımcı olmasına karşın, amirlerinin "göstericilerin vurulması" emrine uymadığını söyledi.

El Garib'in 2012'de istihbarat servisinden ayrıldığı ve bir yıl sonra Suriye'yi terk ettiği belirtiliyor.

İşkence mağdurları teşhis etti

Deutsche Welle'ye göre bir süre Türkiye ve Yunanistan'da yaşayan El Garib 2018'de Almanya'ya geldi ve buradaki eski Suriyeli mağdurları tarafından teşhis edildi.

Davada, 58 kişinin ölümünden ve 4 bin kişiye işkence yapılmasından sorumlu tutulan, 2011-2012 yıllarında El Hatib'in sorumlusu olduğu belirtilen eski üst düzey istihbarat yetkilisi Anwar Raslan da yargılanıyor. Raslan'ın davasının Ekim'e kadar sürmesi bekleniyor.

Raslan da suçlamaları reddediyor ve kendisine verilen emirlere uyduğunu söylüyor.

El Garib ve Raslan, 2019'da birlikte gözaltına alınmışlardı.

BBC
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