Almanya'da su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi
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Almanya'da su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi

Almanya'da su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'nın batısında bulunan Rheinland-Pflaz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışla oluşan sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Almanya'nın batısında bulunan Rheinland-Pflaz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışla oluşan sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Koblenz polisinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rheinland-Pfalz eyaletinin Bad Neuenahr-Ahrweiler kentinde sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının 18'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde de çeşitli kentlerde ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Rheinland-Plalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, böyle bir felaketi şimdiye kadar görmediğini belirterek, "Bu gerçekten çok yıkıcı." değerlendirmesinde bulundu.

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınlarından dolayı evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de çökme tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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