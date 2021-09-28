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Almanya'da start-up'ların sayısı salgında azaldı

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Almanya'da start-up'ların sayısı salgında azaldı

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin yaşandığı geçen yıl, start-up'ların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 30'dan fazla azaldı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin yaşandığı geçen yıl, start-up'ların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 30'dan fazla azaldı.

Alman Kamu Yatırım Bankası (KfW) "2021 Start-up 2021 Rapronu" yayımladı. Buna göre, Almanya'da start-up'ların sayısı salgın krizi sırasında önemli ölçüde azaldı.

2020'de ülkede start-up'ların sayısı 2019'a göre yüzde 30'dan fazla azalarak 47 bine geriledi.

Risk sermayesinin finans sağladığı start-up sayısı ise geçen yıl yüzde 9 azalarak 8 bin 600'a indi.

Ülkede, yıllar içinde yeni kurulan şirketlerin yalnızca beşte birinin kadınlar tarafından kurulması dikkati çekti.

KfW baş ekonomisti Fritzi Köhler-Geib, konuya ilişkin değerlendirmesinde Kovid-19 krizinin geçen yıl start-up'ları olumsuz etkilediğini belirterek, "Bu istisnai yıldan sonra Almanya'da start-up eko sisteminin önceki yıllarda olduğu kadar hızlı gelişeceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Çok fazla bürokrasi start-up'ları sınırlıyor

Öte yandan, Hannover Leibniz Üniversitesi ve RKW Yetenek Merkezi'nin start-up'ların uluslararası ve ülke çapındaki eko sistemini analiz eden "2020/2021 Küresel Girişimcilik İzleme Ülke Raporu"nda Almanya, çok fazla bürokrasi ve risk sermayesine ulaşımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle start-up'ların oranı sıralamasında 43 ülke arasında 41. olarak yer almıştı.

Bu arada, Almanya'nın start-up'lar konusunda öncü ülkeler ABD ve İsrail ile karşılaştırıldığında uluslararası alanda rekabetçi hale gelememesi dikkati çekti. Alman hükümeti start-up'ların daha rekabetçi hale gelmeleri için Mart 2020'de, 2030 yılına kadar toplam 10 milyar avroluk fon sağlama planını açıklamıştı. Hükümet, özel yatırımcılardan da söz konusu fona 20 milyar avroluk katkı bekliyor.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
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