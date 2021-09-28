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Almanya'da SPD, Yeşilleri ve FDP'yi koalisyon görüşmeleri yapmaya davet etti

AA / Erbil Başay - Haberler | Güncel
Almanya'da SPD, Yeşilleri ve FDP'yi koalisyon görüşmeleri yapmaya davet etti

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerden birinci çıkan Sosyal Demokrat Partinin (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partiyi bu hafta koalisyon görüşmeleri yapmak için davet ettiği bildirildi.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerden birinci çıkan Sosyal Demokrat Partinin (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partiyi bu hafta koalisyon görüşmeleri yapmak için davet ettiği bildirildi.

SPD Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, Yeşiller ve FDP ile hızlı ve güvene dayalı koalisyon görüşmeleri yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Mützenich, bu iki partiyi bu hafta içinde ön görüşmeler yapmaya davet ettiklerini belirtti.

Partisi için görüşmelerde şimdilik kırımızı çizgilerin belirlenmediğini ifade eden Mützenich, kendileri için asgari saat ücret, konut sorunları ve iklim krizine ilişkin konuların öncelik taşıdığını belirtti.

Mützenich, "Ancak biz kamuoyu önünde koalisyon görüşmelerini yapmayacağız." dedi.

Seçimlerden sonra SPD'nin yeni hükümeti kurma görevine sahip olduğunu söyleyen Mützenich, "(Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı) Armin Laschet halkın güvenini alamadığını anlamak zorunda." diye konuştu.

26 Eylül'de yapılan genel seçimde SPD, oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci parti çıkmıştı. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise 24,1 ile ikinci olmuştu.

AA / Erbil Başay - Son Dakika Haberleri
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