Almanya'da, Spd'li Delegeler Koalisyona Yeşil Işık Yaktı

Almanya'da Sosyal Demokrat Partisi (SPD) delegeleri koalisyon görüşmelerine yeşil ışık yaktı. Bonn şehrinde düzenlenen kongrede 362 delege "Evet" oyu vererek, koalisyon görüşmelerine yeşil ışık yaktı.

Almanya'nın Bonn şehrinde düzenlenen kurultayda Sosyal Demokrat Partisi (SPD) hükümet kurulma öncesi 600 delege kararını verdi. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı ve 5 saat süren kongre sonucunda SPD delegeleri Hristiyan Birlik partileri ile koalisyon görüşmelerine yeşil ışık yaktı.

642 delegeden 362'si, "Evet", 279'u "Hayır" bir delege de çekimser oy kullandı.

Schulz, karardan memnun

SPD Genel Başkanı Martizn Schuzl, partisinin koalisyon görüşmelerine katılma konusundaki memnuniyetini dile getirdi.

Martin Schulz delegelere görevlerinin önemli olduğunu söyleyerek, koalisyon görüşmelerinden yana olduğunu, yeni bir seçimin çözüm olmadığını belirtti.

Koalisyon müzakerelerinin önümüzdeki birkaç gün içinde başlayacağı ve en iyi ihtimalle Şubat ayında tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan, Almanya'da 24 Eylül genel seçimlerinden bu yana hükümet kurulamıyor. - BONN