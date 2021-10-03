Almanya'da SPD hükümet kurma çalışmaları kapsamında FDP ile görüştü

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde Hür Demokrat Parti (FDP) ilk ön görüşmeyi gerçekleştirdi.

Başkent Berlin'de düzenlenen ve yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil ile FDP Genel Sekreteri Volker Wissing açıklamada bulundu.

Klingbeil, görüşmenin yapıcı geçtiğini, 16 yıllık Angela Merkel döneminin ardından ülkedeki değişim ihtiyacının farkında olduklarını belirterek, toplantıda iklimin korunması, dijitalleşme, devletin modernleştirilmesi ve dış politika konularının ele alındığını belirtti.

FDP Genel Sekreteri Wissing de yapıcı bir görüşme çerçevesinde ciddi konuların ele alındığını söyledi.

Temel konularda farklı görüşte olduklarını ifade eden Wissing, "Ancak bir reform hükümeti kurma talebimiz var. Bu görüşmeler de buna hizmet ediyor." dedi.

Wissing, genel değerlendirmeyi diğer partilerle görüşmeleri tamamladıktan sonra yapacağını kaydetti.

FDP, Almanya'da seçimlerin ardından hükümeti kurmak için daha önce Yeşiller partisi ile ön görüşmeler gerçekleştirmişti.

Ülkede 26 Eylül'de yapılan genel seçimde SPD oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci parti çıkmıştı. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise 24,1 ile ikinci olmuştu.

Hükümeti kurmak için kilit durumda olan FDP yüzde 11,5, Yeşiller de 14,8 oy almıştı. Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP veya CDU/CSU, Yeşiller ve FDP arasında hükümet kurulması bekleniyor.