Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Başbakan Adayı Olaf Scholz'dan açıklama
- Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Başbakan Adayı Olaf Scholz, Almanya'da iyi, olumlu bir hükümetin kurulması için görevin kendisine verildiğini ifade ederek, koalisyon görüşmelerini yılbaşına kadar tamamlamak istediklerini belirtti.
- Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Başbakan Adayı Olaf Scholz, Almanya'da iyi, olumlu bir hükümetin kurulması için görevin kendisine verildiğini ifade ederek, koalisyon görüşmelerini yılbaşına kadar tamamlamak istediklerini belirtti.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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