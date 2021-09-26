Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Başbakan Adayı Olaf Scholz'dan açıklama

- Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Başbakan Adayı Olaf Scholz, Almanya'da iyi, olumlu bir hükümetin kurulması için görevin kendisine verildiğini ifade ederek, koalisyon görüşmelerini yılbaşına kadar tamamlamak istediklerini belirtti.

(İHA)

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