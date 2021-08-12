Almanya'da son 9 haftanın en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
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Almanya'da son 9 haftanın en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Almanya'da son 9 haftanın en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'da son 24 saatte 5 bin 638 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısıyla "son 9 haftanın en yüksek seviyesine" ulaşıldı.

Almanya'da son 24 saatte 5 bin 638 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısıyla "son 9 haftanın en yüksek seviyesine" ulaşıldı.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, virüsün ortaya çıkışından bu yana toplam vaka sayısı 3 milyon 805 bin 63'e yükseldi.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 91 bin 834 olarak kayıtlara geçti.

454 Kovid-19 hastası yoğun bakım ünitelerinde tedavi görürken, bunlardan 222'si entübe edildi.

Sağlık Bakanlığının son rakamlarına göre, Almanya'da 52 milyon 241 bin kişi (nüfusun yüzde 62,8'i) en az bir doz aşı olurken, 46 milyon 655 bin kişi (nüfusun yüzde 56,1'i) tam olarak aşılandı.

Aşı olmayanlara test şartı getirilmişti

Almanya'da hükümetin ve eyalet yönetimlerinin aldığı karara göre, vaka sayılarındaki artış nedeniyle ve aşı olmayı özendirmek amacıyla ülkede aşı yaptırmayanlar için tüm kapalı mekanlara girişlerde test şartı getirilmişti.

Hastanelere, bakımevlerine, restoranların iç mekanlarına, ibadethanelere, düğünlere, toplantılara, kuaförlere ve spor salonlarıyla kapalı yüzme havuzlarına girmek için aşı belgesi veya hastalığın geçirildiğine dair belge ibraz edilmesi gerekiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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