Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 344 ölüm

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 344 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 81 bin 968'e yükseldi.

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 344 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 81 bin 968'e yükseldi.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre ülke genelinde son 24 saatte 10 bin 976 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 310 bin 301'e ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 344 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 81 bin 968'e yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 931 bin 400 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelindeki aktif vaka sayısı ise 296 bin 933 olarak açıklandı.

Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı yüzde 85.17

Virüsün bulaşma katsayısı ise 1.01, 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde haftalık yeni vaka sayısı ise ortalama 167.6 olarak tespit edildi. Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 5 bin 92, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 890 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı da yüzde 85.17 olarak açıklandı.

Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 25 milyon 446 bin 698 kişi aşının ilk dozunu alırken, 5 milyon 960 bin 243 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı