Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 312 kişi öldü
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Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 312 kişi öldü

Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 312 kişi öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 312 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 82 bin 280'e yükseldi.

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 312 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 82 bin 280'e yükseldi.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Açıklamaya göre son 24 saatte 22 bin 231 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 332 bin 532'ye ulaştı.

Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 312 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 82 bin 280'e yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 954 bin kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı ise 295 bin 951 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.93 olarak tespit edildi.

Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşılama kampanyasında şu ana kadar 25 milyon 892 bin 613 kişi aşının ilk dozunu alırken, 6 milyon 38 bin 63 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı. (Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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