Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 283 ölüm

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 283 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 85 bin 112'ye yükseldi.

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 283 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 85 bin 112'ye yükseldi.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre ülke genelinde son 24 saatte 6 bin 125 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 533 bin 376'ya ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 283 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 85 bin 112'ye yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 3 milyon 196 bin 900 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelindeki aktif vaka sayısı ise 251 bin 364 olarak açıklandı.

YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN DOLULUK ORANI YÜZDE 84.04

Virüsün bulaşma katsayısının 0.90 olarak tespit edildiği ülkede, 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde haftalık yeni vaka sayısı ise ülke genelinde ortalama 115.4 olarak kaydedildi. Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 565, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 777 olarak açıklandı. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı yüzde 84.04 olarak tespit edildi.

Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 35 milyon 79 bin 739 kişi aşının ilk dozunu alırken, 7 milyon 813 bin 381 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı. Halkın yüzde 32.8'inin en az bir kere aşılandığı ülkede bugüne kadar 56 milyon 836 bin 969 kişiye test yapıldı.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı