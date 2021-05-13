Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 278 ölüm

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 278 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 85 bin 658'e yükseldi.

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 278 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 85 bin 658'e yükseldi.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre Ülke genelinde son 24 saatte 17 bin 419 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 565 bin 704'e ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 278 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 85 bin 658'e ulaştı. Salgının başlangıcından bu yana 3 milyon 240 bin 300 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelindeki aktif vaka sayısı ise 239 bin 746 olarak açıklandı.

Virüsün bulaşma katsayısının 0.83 olarak tespit edildiği ülkede 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde haftalık yeni vaka sayısı ülke genelinde ortalama 107.8 olarak belirlendi. Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 395, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 2 bin 690 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı ise yüzde 86.04 olarak kaydedildi.

Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 36 milyon 516 bin 184 kişi aşının ilk dozunu alırken, 8 milyon 516 bin 504 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı. Alman halkının yüzde 34.3'ü aşının ilk dozunu aldı.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı