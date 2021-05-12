Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 268 kişi öldü

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 268 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 85 bin 380'e yükseldi.

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 268 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 85 bin 380'e yükseldi.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 14 bin 909 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 548 bin 285'e ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 268 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 85 bin 380'e yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 3 milyon 220 bin 300 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı ise 242 bin 605 olarak açıklandı.

Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.88 olarak tespit edildi. 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde haftalık yeni vaka sayısı ülke genelinde ortalama 107.8 olarak belirlendi. Salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 555 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 2 bin 731 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı da yüzde 85.48 olarak kaydedildi.

Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 35 milyon 709 bin 755 kişi aşının ilk dozunu alırken, 8 milyon 20 bin 865 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı. Alman halkının yüzde 33.3'ü bir kere aşılandı.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı