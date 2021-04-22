Almanya'da son 24 saatte 29 bin 518 Kovid-19 vakası kaydedildi
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Almanya'da son 24 saatte 29 bin 518 Kovid-19 vakası kaydedildi

Almanya'da son 24 saatte 29 bin 518 Kovid-19 vakası kaydedildi
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 29 bin 518 yeni vaka tespit edildi.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 29 bin 518 yeni vaka tespit edildi.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 259 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 80 bin 893'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 29 bin 518 artışla 3 milyon 217 bin 710'a yükseldi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 161,1 olarak belirlendi.

Almanya'da yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19'lu hasta sayısının 4987 olduğu, bunlardan 2772'sinin entübe edildiği ifade edildi.

Ülkede 17 milyon 300 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 650 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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