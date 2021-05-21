Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 226 ölüm

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 226 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 87 bin 128'e yükseldi.

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 226 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 87 bin 128'e yükseldi.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre ülke genelinde son 24 saatte 8 bin 769 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 635 bin 162'ye ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 226 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 87 bin 128'e yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 3 milyon 374 bin 600 kişi virüsü yenerek iyileşirken, toplam aktif vaka sayısı ise 173 bin 334 olarak açıklandı.

Virüsün bulaşma katsayısının 0.82 olarak tespit edildiği ülkede, 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde haftalık yeni vaka sayısı ülke genelinde ortalama yüzde 67.3 olarak belirlendi. Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hasta sayısı 3 bin 550, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 2 bin 242 olarak açıklandı. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı da yüzde 85.08 olarak kaydedildi.

Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 42 milyon 611 bin 604 kişi aşının ilk dozunu alırken, 10 milyon 432 bin 968 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı. Alman halkının yüzde 38.7'si aşının bir dozunu almış oldu.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı