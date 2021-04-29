Almanya'da son 24 saatte Covid-19'dan 264 can kaybı
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Almanya'da son 24 saatte Covid-19'dan 264 can kaybı

Almanya'da son 24 saatte Covid-19'dan 264 can kaybı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 264 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 82 bin 544'e yükseldi.

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 264 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 82 bin 544'e yükseldi.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Açıklamaya göre son 24 saatte 24 bin 736 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 357 bin 268'e ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 264 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 82 bin 544'e yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 975 bin 200 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı ise 299 bin 524 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı da 0.90 olarak tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 5 bin 37 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 882 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı da yüzde 86.33 oldu.

Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 26 milyon 634 bin 961 kişi aşının ilk dozunu alırken, 6 milyon 113 bin 728 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı. Almanya'da toplam 55 milyon 490 bin 413 kişiye Covid-19 testi yapıldı.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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