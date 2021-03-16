Almanya'da son 24 saatte Covid-19'dan 238 ölüm

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 238 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı sayısı 73 bin 656'ya yükseldi.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 5 bin 480 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 581 bin 329'a yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 238 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 73 bin 656 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 374 bin 200 kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif korona virüs taşıyan kişi sayısı 133 bin 473 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 1,19 olarak tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 2 bin 794 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 567 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 80,78 olduğu açıklandı. Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 9 milyon 399 bin 110 kişi aşılanırken, 2 milyon 891 bin 951 kişiye de ikinci doz aşı yapıldı. Almanya genelinde toplam 46 milyon 319 bin 316 kişiye korona virüs testi yapıldı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı