Almanya'da son 24 saatte 839 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Almanya'da son 24 saatte 839 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

29.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:52
Almanya'da son 24 saatte 839 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 839 kişi yaşamını yitirdi.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 839 kişi yaşamını yitirdi.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 839 kişinin virüs nedeniyle ölmesiyle toplam can kaybı 55 bin 752'ye çıktı.

14 bin 22 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, toplam vaka sayısı 2 milyon 192 bin 850'ye yükseldi.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 4 bin 437'ye çıkarken, bunlardan 2 bin 485'i entübe edildi.

Ülkede 1 milyon 738 bin 236 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 366 bin 81 kişiye de ikinci dozu yapıldı. Böylece toplam 2 milyon 104 bin 317 doz aşı yapılmış oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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