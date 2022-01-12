Almanya'da son 24 saatte 80 bin 430 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

Almanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 80 bin 430 artışla en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, yeni vaka sayılarıyla beraber ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 662 bine yükseldi.

Aktif vaka sayısının 710 bin 400 olduğu ülkede, son 24 saatte 384 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 114 bin 735'e çıktı.

İki doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 60 milyona yükseldi.

Omicron varyantı sayısı 17 bin 139 artışla 118 bin 219'a, varyant kaynaklı can kaybı da 50'ye çıktı.

Öte yandan, Sylt Adası'ndaki restoran ve otel sahipleri Omicron varyantına karşı önlem amaçlı gönüllü olarak işletmelerini kapatma kararı aldı.

AA / Cüneyt Karadağ - Son Dakika Haberleri

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