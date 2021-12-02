Almanya'da son 24 saatte 73 bin 209 yeni Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 73 bin 209 yeni vaka tespit edildi.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, yeni vaka sayılarıyla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 977 bine, aktif vaka sayısı ise 895 bin 300'e çıktı.

Son 24 saatte 388 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 102 bin 178 olarak kayıtlara geçerken 73 bin 209 yeni vaka tespit edildi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 439,2 olarak belirlendi.

İki doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 57 milyon 100 bine ulaştı.

AA / Cüneyt Karadağ - Son Dakika Haberleri

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