Almanya'da son 24 saatte 560 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 560 kişi öldü.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 560 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 66 bin 164'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 7 bin 556 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 2 milyon 350 bin oldu.

Almanya'da 2 milyon 894 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 526 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ