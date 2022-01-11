Almanya'da son 24 saatte 45 bin 690 Kovid-19 vakası kaydedildi

Almanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 45 bin 690 vaka tespit edildi.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamada, yeni vakalarla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 7 milyon 581 bin 381'e yükseldiği belirtildi.

Son 24 saatte kaydedilen 45 bin 690 vakadan 11 bin 695'inin Omicron varyantı olduğu ifade edilen açıklamada, böylece ülkedeki toplam Omicron varyant vaka sayısının da 101 bin 159'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, aktif vaka sayısının ise 674 bin 700 olduğu vurgulandı.

Ülkede son 24 saatte 322 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısının 114 bin 351'e yükseldiği bildirildi.

İki doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 59 milyon 100 bine yükseldi.

AA / Cüneyt Karadağ - Son Dakika Haberleri

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