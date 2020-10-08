Almanya'da son 24 saatte 4 bin 58 Kovid-19 vakası tespit edildi
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Almanya'da son 24 saatte 4 bin 58 Kovid-19 vakası tespit edildi

08.10.2020 08:29 | Son Güncelleme: 08.10.2020 08:32
Almanya'da son 24 saatte 4 bin 58 Kovid-19 vakası tespit edildi

Almanya'da son 24 saatte 4 bin 58 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Almanya'da son 24 saatte 4 bin 58 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 58 arttığı bildirildi.

Böylece Almanya, nisandaki rakamlara tekrar geri dönmüş oldu.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 16 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Almanya genelinde Kovid-19 vaka sayısının 310 bin 144'e ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısının ise 9 bin 578'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının 269 bin 600'e ulaştığı kaydedildi.

Romanya, Tunus, Gürcistan ve Ürdün "riskli bölge" ilan edildi

Almanya, yeni vakalarda artış görülen Romanya, Tunus, Gürcistan ve Ürdün'ü "riskli bölge" ilan etti.

Slovenya'nın bazı bölgelerini de riskli bölgeler grubuna dahil eden Almanya'da hükümet, mümkün olduğunca bu bölgelere seyahat yapılmamasını tavsiye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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