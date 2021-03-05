Almanya'da son 24 saatte 264 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Almanya'da son 24 saatte 264 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

05.03.2021 09:23 | Son Güncelleme: 05.03.2021 09:26
Almanya'da son 24 saatte 264 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 264 kişi öldü.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 264 kişi öldü.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 264 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 71 bin 504'e çıktı.

Son 24 saatte 10 bin 580 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 2 milyon 482 bin 522'ye yükseldi.

Ülkede 4 milyon 550 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 2 milyon 300 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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