Almanya'da son 24 saatte 25 bin 831 Kovid-19 vakası kaydedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya'da son 24 saatte 25 bin 831 Kovid-19 vakası kaydedildi

Almanya'da son 24 saatte 25 bin 831 Kovid-19 vakası kaydedildi
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 831 yeni vaka tespit edildi.

Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 831 yeni vaka tespit edildi.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 247 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 79 bin 628'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 25 bin 831 artışla 3 milyon 99 bin 273'e yükseldi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 160,1 olarak belirlendi. Bu sayı, 7 Nisan'da 110 olarak tespit edilmişti.

Yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19'lu hasta sayısı 4 bin 679 olurken, bunlardan 2 bin 662'si entübe edildi.

Ülkede 15 milyon 400 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 400 bin kişiye ikinci dozu yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ebru Şallı Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Arda Turan Caner Erkin Metin Oktay Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Almanya'da son 24 saatte 25 bin 831 Kovid-19 vakası kaydedildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 12:14:14. #1.15#

title