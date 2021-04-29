Almanya'da son 24 saatte 24 bin 736 Kovid-19 vakası kaydedildi
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Almanya'da son 24 saatte 24 bin 736 Kovid-19 vakası kaydedildi

Almanya'da son 24 saatte 24 bin 736 Kovid-19 vakası kaydedildi
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 24 bin 736 yeni vaka tespit edildi.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 24 bin 736 yeni vaka tespit edildi.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 264 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 82 bin 544'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 24 bin 736 artışla 3 milyon 357 bin 268'e yükseldi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 154,9 olarak belirlendi.

Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 5 bin 47 olduğu, bunlardan 2 bin 874'ünün de entübe edildiği kaydedildi.

Ülkede 21 milyon kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 6 milyon 500 bin kişiye ikinci dozu yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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