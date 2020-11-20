Almanya'da son 24 saatte 23 bin 648 korona virüs vakası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Almanya'da son 24 saatte 23 bin 648 korona virüs vakası

20.11.2020 10:32 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:35
Almanya'da son 24 saatte 23 bin 648 korona virüs vakası

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 23 bin 648 yeni vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 879 bin 564'e yükseldi.

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 23 bin 648 yeni vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 879 bin 564'e yükseldi.

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 23 bin 648 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 879 bin 564'e yükseldiği bildirildi. Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 260 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısının ise 13 bin 630'a ulaştığı aktarıldı. Salgının başlangıcından bu yana 579 bin 100 kişinin virüsü yenerek iyileştiği kaydedilirken, şu anda ülke genelinde aktif vaka sayısının 286 bin 804 olduğu belirtildi.

Merkel kısıtlama süresini uzatmak istiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Covid-19 salgının yayılmasını engellemek için Almanya'da 4 haftalığına uygulamaya konulan kısıtlamaların süresinin yeni yılın ilk haftasına kadar uzatılmasını istiyor. 4 haftalığına alınan önlemlerin virüsün bulaşma oranını düşürmediği, bu nedenle önlem amacıyla tedbirlerin sertleştirilmesi için 25 Kasım'da 16 eyalet başbakanı ile yapılacak korona zirvesinde sürenin uzatılmasını, maske kullanımının daha da yaygınlaştırılmasını, Noel ve yeni yıl tatilinin uzatılma ile kutlamaların sınırlandırılmasını teklif etmesi bekleniyor.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

- Fransa'da son 24 saatte 22 bin 180 yeni korona virüs vakası
- Fransa'da son 24 saatte 22 bin 180 yeni korona virüs vakası
Fransa'da son 24 saatte 23 bin 794 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 23 bin 794 yeni vaka
Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 103 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 103 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

Son dakika haberleri | Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 24 zanlı adliyeye sevk edildi - Haberlerİlkadım'da atıklar kaynağında ayrıştırılarak çöpe gitmeyecek - HaberlerDHA DIŞ-Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Ağdam'da - HaberlerBakan Kurum: "24 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda oturmasını sağladık, 400 bin binanın denetimine ise devam ediyoruz" - HaberlerAmeliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı - HaberlerSon dakika haber | Bakan Kurum: "İzmir depreminde; ağır hasarlı ya da yıkılmış binaların ortalama yüzde 30'u 1990-2000 arasında, yüzde 70'i ise 1990 öncesinde... - HaberlerSon dakika gündem: Kuzeninin silahlı saldırısında öldü - HaberlerSon dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Mülki İdare Amirlerine Yönelik Afet Yönetimi Eğitim Programı'nda konuştu - HaberlerSon dakika haber | Bakan Kurum: "Plastik poşet kullanımını yüzde 80 oranında azalttık. 1 milyar 500 milyon lira tasarruf sağladık" - HaberlerSon Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak - EkonomiSon Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcıları sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı - Haberlerİletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken Bülent Arınç paylaşımı: Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan - Haberler
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Abdülhamit Gül Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Fatih Artman Funda Eryiğit
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Fatih Terim Lance Stroll Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kaza Medya Kasım Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Almanya'da son 24 saatte 23 bin 648 korona virüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 10:36:48. #1.15#
title