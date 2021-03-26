Almanya'da son 24 saatte 21 bin 573 Kovid-19 vakası kaydedildi
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Almanya'da son 24 saatte 21 bin 573 Kovid-19 vakası kaydedildi

Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel
Almanya'da son 24 saatte 21 bin 573 Kovid-19 vakası kaydedildi

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 21 bin 573 yeni vaka tespit edildi.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 21 bin 573 yeni vaka tespit edildi.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 183 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 75 bin 623'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 21 bin 573 artışla 2 milyon 734 bin 753'e yükseldi.

Ülkede 8 milyon 250 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 3 milyon 750 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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