Almanya'da son 24 saatte 16 bin 760 yeni koronavirüs vakası
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Almanya'da son 24 saatte 16 bin 760 yeni koronavirüs vakası

25.11.2020 23:52 | Son Güncelleme: 25.11.2020 23:56
Almanya'da son 24 saatte 16 bin 760 yeni koronavirüs vakası

Almanya'da son 24 saatte 16 bin 760 yeni koronavirüs vakası ve virüse bağlı ölümler ise 323 olarak açıklandı.

Almanya'da son 24 saatte 16 bin 760 yeni koronavirüs vakası ve virüse bağlı ölümler ise 323 olarak açıklandı.

Almanya bugün açıkladığı son 24 saatlik bilançoyla birlikte toplam koronavirüs vaka sayısı 979 bin 666 olduğu ve virüse bağlı toplam ölü sayısının ise 15 bin 288'e yükseldiği raporlandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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