Almanya'da son 24 saatte 112 bin 323 yeni vaka kaydedildi - Haberler
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Almanya'da son 24 saatte 112 bin 323 yeni vaka kaydedildi

Almanya'da son 24 saatte 112 bin 323 yeni vaka kaydedildi
AA / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 112 bin 323'le en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Almanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 112 bin 323'le en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, yeni vaka sayılarıyla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 187 bine yükseldi.

Aktif vaka sayısının 972 bin 400 olduğu ülkede, son 24 saatte 239 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 116 bin 81'e çıktı.

Ülkede iki doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 60,6 milyona yükseldi.

AA / Cüneyt Karadağ - Son Dakika Haberleri

Almanya, 112, Güncel, Haber

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