Almanya'da son 24 saatte 11 bin 336 yeni vaka
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Almanya'da son 24 saatte 11 bin 336 yeni vaka

Almanya'da son 24 saatte 11 bin 336 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 11 bin 336 vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 577 bin 40'a yükseldi.

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 11 bin 336 vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 577 bin 40'a yükseldi.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre ülke genelinde son 24 saatte 11 bin 336 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 577 bin 40'a ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 190 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 85 bin 848'e yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 3 milyon 259 bin kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelindeki aktif vaka sayısı ise 232 bin 192 olarak açıklandı.

Virüsün bulaşma katsayısının 0.82 olarak tespit edildiği ülkede 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde haftalık yeni vaka sayısı ise ülke genelinde ortalama 096.5 olarak belirlendi.

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 307, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 2 bin 663 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı ise yüzde 85.78 olarak açıklandı.

Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 36 milyon 837 bin 184 kişi aşının ilk dozunu alırken, 8 milyon 516 bin 504 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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