Almanya'da Solingen kurbanları 27'nci yılında anıldı Almanya'nın Solingen kentinde 27 yıl önce yaşanan katliamda hayatını kaybeden 5 Türk için anma töreni düzenlendi.

Almanya'nın Solingen kentinde 27 yıl önce yaşanan katliamda hayatını kaybeden 5 Türk için anma töreni düzenlendi.

Almanya'nın Solingen kentinde 27 yıl önce 29 Mayıs 1993 tarihinde evlerinin ırkçılar tarafından kundaklanması sonucu hayatını kaybeden 5 Türk için anma töreni düzenlendi. Kundaklama sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Saime Genç, 9 yaşındaki Hülya Genç, 12 yaşındaki Gülistan Öztürk, 18 yaşındaki Hatice Genç ve 27 yaşındaki Gürsün İnce düzenlenen tören ile anıldı. Korona virüs salgını nedeni ile yaşanan faciada çocuklarını kaybeden Mevlüde Genç ve Durmuş Genç anma törenine katılamadı. Genç ailesinin diğer üyeleri ise törene katıldı. Solingen kurbanları salgın nedeni ile sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek ve maske takılarak anıldı. Anma töreni facianın 27 yıl önce yaşandığı evin önünde gerçekleşti. Törende Türkiye Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan ve Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach konuşma yaptı.

Başkonsolos Ayşegül Gökçen Karaarslan, yaptığı konuşmada "Zor bir süreçten geçiyoruz. Yaşanan virüs salgını nedeniyle her yıl yapıldığı gibi geniş kapsamlı bir anma töreni yapılamadı. 27 yıl sonra aynı acıyı hissediyoruz ve bu yaşananların ne kadar büyük bir insanlık sınavı olduğunu bugün yine hissediyoruz ve yaşıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Tim Kurzbach, ise yaptığı konuşmada "Yaşanan virüs salgını bu etkinliği yapmamıza engel olamadı. 5 kişinin ölmesi bizi yani Solingen şehrinde yaşayan insanların arasında bir ayırımın olmasına, birlikte yaşamına engel olamayacağını ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Solingen faciasından sağ kurtulan Kamil Genç, yaptığı açıklamada "27 yıl oldu, 2 kızımı, 2 kız kardeşimi ve 1 yeğenimi kaydettik. 27 yıl geçti ama sanki dün olmuş gibi hissediyoruz. Kurban Bayramı'ndan bir gün önce olay gerçekleşti. O telaşla kendimi dışarı atınca tekrar içeri girme fırsatım olmadı maalesef. Bu ateş düştüğü yeri yakıyor" dedi.

Mevlüde Genç'in torunu Özlem Genç, yaptığı açıklamada "Bu sene 27'nci yıl dönümü. Korona tedbirleri kapsamında maalesef büyüklerim katılamayacak. Yanan evin önünde bulunuyoruz. Hepimiz beraber bu sene bu acıyı tekrar paylaşıyoruz. Bu sene Hanau'da yine bir ırkçı saldırı yaşandı ve bu acıları tekrar yaşadık. Beraber olalım, birbirimizi sevip sayalım. Birbirimizle dayanışma içinde olalım. Bazı milletler bizi kabullenemiyor. Bu toplumun bir parçasıyız. Birlik ve beraberlik içinde hep birlikte yaşamalıyız" diye konuştu.

29 Mayıs 1993 tarihinde gerçekleşen ırkçı saldırıda, 9 yaşındaki Hülya Genç, 12 yaşındaki Gülistan Öztürk, 18 yaşındaki Hatice Genç olay yerinde hayatını kaybetmişti. 27 yaşındaki Gürsün İnce ve 4 yaşındaki Saime Genç ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatlarını kaybetmişti. Olaydan sonra yakalanan saldırganlar yargılanmış, 4 aşırı sağcı genç hapis cezası almıştı. Saldırganların 2'si ise iyi halden serbest bırakılmıştı. - SOLINGEN

Kaynak: İHA