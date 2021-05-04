Almanya'da siyasi nedenli suçlar son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
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Almanya'da siyasi nedenli suçlar son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Almanya'da siyasi nedenli suçlar son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya'da geçen sene işlenen siyasi nedenli suç sayısının son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya'da geçen sene işlenen siyasi nedenli suç sayısının son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti.

Almanya'da siyasi nedenli işlenen suçlarda yaşanan artış, son 20 yılın en yüksek sayısına ulaştı. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlediği bir sunumda, Almanya'da geçtiğimiz sene işlenen siyasi nedenli suç sayısının, son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti. Seehofer, "Siyasi nedenli suçların sayısı 2020'de 8,5 puan artarak 44 bin 692 sayısına ulaştı. Bu, 2001 yılında kayıtları tutulmaya başlanmasından bu yana siyasi nedenli suçların en yüksek seviyede olduğu anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. Bakan Seehofer, şiddet eylemlerinin sayısının 18,8 puan artarak 3 bin 365 sayısına yükseldiğini ve bunlardan bin 92'sinin sağ, bin 500'ünün ise sol kanat tarafından işlendiğini kaydetti.

Öte yandan Alman polisi, geçen yıl 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan siyasi nedenli 3 cinayet davası ve 13 cinayet teşebbüsüne ilişkin soruşturma yürütmüştü. Bir olayların birinde ise 43 yaşındaki Alman Tobias Rathjen, Almanya'nın Hanau kentinde düzenlediği silahlı saldırıda göçmenleri hedef almış 4'ü Türk vatandaşı 9 kişiyi öldürmüştü. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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