Almanya'da siyasi kriz: Başbakan Merkel'in yerini alması beklenen Annegret Karrenbauer'den geri adım
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Almanya'da siyasi kriz: Başbakan Merkel'in yerini alması beklenen Annegret Karrenbauer'den geri adım

CDU Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'in gelecek seçimlerde başbakan adayı olmayacağı ve parti başkanlığını da bırakmak istediği bildirildi.

10.02.2020 12:44 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:44
Almanya'da siyasi kriz: Başbakan Merkel'in yerini alması beklenen Annegret Karrenbauer'den geri adım

'nın Thüringen eyaletindeki başbakanlık seçiminin yarattığı siyasi kriz Başbakan 'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği'ni (CDU) derinden sarstı.


CDU Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'in gelecek seçimlerde başbakan adayı olmayacağı ve parti başkanlığını da bırakmak istediği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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