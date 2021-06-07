Almanya'da siyasi görüşe bağlı aşı araştırması
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Almanya'da siyasi görüşe bağlı aşı araştırması

Almanya'da siyasi görüşe bağlı aşı araştırması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Almanya'da yapılan bir anket çalışmasında, siyasi görüşe bağlı aşı araştırması yapıldı.

Almanya'da yapılan bir anket çalışmasında, siyasi görüşe bağlı aşı araştırması yapıldı. Anket sonucuna göre, ırkçı Almanya için Alternatif (AfD) destekçilerinin yüzde 48,1'i Covid-19 aşısı yaptırmayı düşünmediğini belirtti.

Almanya'da Covid-19'a karşı aşılama çalışmaları hızla devam ederken, Insa piyasa araştırma kuruluşu tarafından Alman siyasi partiler arasında aşı anketi yaptı. Siyasi görüşe bağlı aşı araştırması sonucunda, ırkçı söylemleri ve Avrupa Birliği (AB) karşıtlığıyla bilinen Almanya için Alternatif (AfD) destekçilerinin yüzde 48,1'i Covid-19 aşısı yaptırmayı düşünmediğini belirtti. AfD seçmenlerinin yüzde 26'sı en az 1 doz aşı olduğunu, yüzde 12,2'sinin henüz aşı olmadığını ve randevu almadığını fakat aşı yaptırmak istediğini ve yüzde 0.4'ünü ise randevu aldığını fakat aşı olmadığını ifade etti.

AfD destekçilerinin ardından yüzde 22,6 ile Sol Parti (Die Linke) destekçileri en yüksek aşı karşıtı olarak çıktı. Ankete katılan diğer partilerin seçmenlerinden liberal olan Hür Demokratik Parti (FDP) destecilerinin yüzde 15,1'i, Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) destekçilerinin yüzde 14,3'ü ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) destekçilerinin yüzde 9,9'u aşı olmak istemediklerini belirtti.

Yapılan ankette aşı konusunda yüzde 62,6 oranı ile en istekli seçmene sahip olan FDP gelirken, Yeşiller Partisi seçmeninin yüzde 58,1'i, CDU/CSU seçmeninin yüzde 54,8'i, SPD seçmeninin yüzde 52,3'ü ve Sol Parti seçmenin yüzde 51,3'ünün en az 1 doz aşı yaptırdığı ortaya çıktı.

(Mehmet Koca/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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