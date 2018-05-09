Almanya'da Şirket İflasları Arttı

Almanya'da bu yılın şubat ayında iflas eden şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisinden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da bu yılın şubat ayında bin 624 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2017'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 yükseldi.

Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da iflaslardan en çok 306 iflas davasıyla inşaat sektörü etkilendi. Bunu 276 iflas başvurusuyla motorlu taşıtların bakım ve onarımı dahil toptan ve perakende ticaret sektörü ve 195 başvuruyla konaklama ve yemek hizmetleri izledi.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç, şubat ayında yaklaşık 3,6 milyar avro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, 2017'nin şubat ayında ise yaklaşık 1,2 milyar avroydu.

Kurumsal iflaslar dışında 7 bin 211 borçlu da şubat ayında iflas başvurusunda bulundu. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 azaldı.