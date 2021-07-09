Almanya'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
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Almanya'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Almanya'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti başta olmak üzere Bavyera ve Baden-Vürtemberg eyaletlerinde şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti başta olmak üzere Bavyera ve Baden-Vürtemberg eyaletlerinde şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı.

Köln yakınlarındaki Gummersbach'ta şiddetli yağış sonucu yollarda sel oluşurken, Ruhr bölgesinden geçen A42 ve A43 otoyollarının yanı sıra çok sayıda ara yol kapandı.

KRV eyaletinde meydana gelen şiddetli yağmur ve yer yer dolu yağışı nedeniyle itfaiye yoğun mesai yaptı.

Polis, sadece Herne'nin Wanne-Eickel semtinde yolların su kaplanması nedeniyle 25 otomobil plakası bulduğunu açıkladı.

Wuppertal kentinde girişi suyla dolan bir binada yaşayan 25 kişi geçici olarak bir otele yerleştirildi.

Bochum'da yıldırım düşen ve devrilen ağaçların kaldırılması için itfaiye çalışma başlattı.

Bergisch Gladbach'ta bir dere taştı, su basan alt geçitlerin boşaltılması için çalışma başlatıldı.

Alman Meteoroloji Dairesi şiddetli yağışların hafta sonu devam edeceğini duyurarak su baskınlarına karşı uyardı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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