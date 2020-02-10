Almanya'da şiddetli fırtınadan etkilenen yolcu uçağı güçlükle iniş yaptı
Almanya'da Sebina Fırtınası'nın etkisiyle Düsseldorf Havalimanı'na zorlu bir iniş gerçekleştiren yolcu uçağı kameralara yansıdı.
10.02.2020 15:55 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:55
Almanya'da Sebina Fırtınası'nın etkisiyle Düsseldorf Havalimanı'na zorlu bir iniş gerçekleştiren yolcu uçağı kameralara yansıdı.
Almanya'da etkili olan Sebina Fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Düsseldorf Havalimanı'nda bir yolcu uçağının fırtınanın etkisiyle zorlu bir iniş gerçekleştirdiği anlar kameraya saniye saniye yansıdı. - DUSSELDORF
Kaynak: İHA