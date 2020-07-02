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"Almanya'da seyahat yasağının kaldırılması, diğer ülkelere örnek olur"

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın görüşmesinden olumlu sonuçlar beklediklerini ifade eden Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Almanya'da seyahat yasağının kaldırılmasının, diğer ülkelere de örnek olacağını kaydetti.

02.07.2020 15:03 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:06

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın görüşmesinden olumlu sonuçlar beklediklerini ifade eden Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Almanya'da seyahat yasağının kaldırılmasının, diğer ülkelere de örnek olacağını kaydetti. Atmaca, "Almanya'da yasakların kalkmasının ardından çok sayıda Alman turistler Antalya'yı tercih eder. Almanlar bu şehri, bu coğrafyayı, Türkiye'nin misafirperverliğini çok özledi. Yasak kalktığında Alman turistlerin yoğun şekilde geleceğini düşünüyorum" dedi.

Turizmin, Almanya görüşmesine ihtiyacı olduğunu anlatan Atmaca, "Bu görüşme bizim için çok önemli. Belki bugün hemen sonuç çıkmayabilir ama Türkiye'nin ne kadar güvenilir bir ülke olduğunu anlatmak gerekiyor. O zaman görüşmenin sonuçları pozitif gözüküyor" dedi.

"Almanya diğer ülkelere örnek olur"

Almanya'da seyahat yasağının kaldırılmasının, diğer ülkelere de örnek olacağını söyleyen Atmaca, "Bu yüzden bizler için gerçekten bu görüşme çok önemli ve kıymetli. Seyahat yasağı ne kadar hızlı kalkarsa, bizler için sonuçları o kadar önemli olacak. Almanya pazarının gelmesi çok iyi olur. Alman dostlarımız bu ülkeyi çok özledi. Örneğin dün Ukrayna'dan Antalya'ya yaklaşık 5 uçak geldi, 1 uçakta Belarus'tan geldi. Uçak sayılarının artması ve seyahat yasağının kalkması turizmi hızlı toplar. Almanya'nın da Ukrayna gibi yasakları kaldırması, Avrupa ülkelerine de örnek olur" diye konuştu.

"Almanların yoğun şekilde geleceğini düşünüyorum"

Almanya'dan beklenti içinde olduklarına değinen Başkan Atmaca, "Almanya'da yasakların kalkmasının ardından çok sayıda Alman turistler Antalya'yı tercih eder. Almanlar bu şehri, bu coğrafyayı, Türkiye'nin misafirperverliğini çok özledi. Yasak kalktığında Alman turistlerin yoğun şekilde geleceğini düşünüyorum. Bizler zaten hazırız. Güvenilir turizm belgelerimizi aldık, turistleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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