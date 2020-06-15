Almanya'da seyahat uyarılarının turizmcilere maliyeti 10.8 milyar euro
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Almanya'da seyahat uyarılarının turizmcilere maliyeti 10.8 milyar euro

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, seyahat endüstrisinin Mart ortasından Haziran ayı ortasına kadar 10.8 milyar euro satış kaybı yaşadığını açıkladı.

Almanya'da seyahat uyarılarının turizmcilere maliyeti 10.8 milyar euro
15.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:01

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, seyahat endüstrisinin Mart ortasından Haziran ayı ortasına kadar 10.8 milyar euro satış kaybı yaşadığını açıkladı.

Almanya'da turizm sektörü, hükümetin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 160 ülkeye yönelik uyguladığı seyahat uyarısına tepkili. Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, seyahat endüstrisinin Mart ortasından Haziran ayı ortasına kadar 10.8 milyar euro satış kaybı yaşadığını ve açığın kapatabilmesi için mücadele ettiğini ifade etti. Fiebig ayrıca Türkiye, Tunus ve Mısır gibi birçok ülkeye seyahat uyarılarının kaldırılmamasının Alman turizminde 9 milyar eurodan daha fazla kayba yol açacağını ifade etti.

Fiebig, "Yaklaşık 7 milyon Almanın tercih ettiği Türkiye, Tunus ve Mısır gibi ülkelere seyahat uyarılarının kaldırılmaması Alman turizmine 9 milyar eurodan daha fazla bir maliyete mal olacak. Korona virüs nedeniyle küresel seyahat uyarısı ile Mart ayı ortasından günümüze kadar zor günler yaşayan turizm sektörü yeni uyarılarla zararlarını telafi etmesi daha da zorlaşmıştır" dedi. DRV Başkanı Fiebig hükümetin seyahat uyarısına tepki gösterirken, uyarıların 160 ülkeden fazla olduğunu ve bu ülkelere tatil paketi satan turizmcilerin müşterilerine geri ödeme yapmak zorunda olduklarının unutulmaması gerektiğini ifade etti. Fiebig, söz konusu geri ödemelerin sektöre büyük bir sıkıntıya neden olduğunu dile getirdi.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İHA

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