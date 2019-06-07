Almanya'da sert iltica yasası: Göçmenlerin sınır dışı edilmesi kolaylaşıyor

Almanya Federal Meclisi'nin kabul ettiği yeni iltica yasasına göre sığınma talebi kabul edilmeyen göçmenler daha hızlı şekilde sınır dışı edilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve iltica kanununda değişiklikleri içeren yasa tasarısı Federal Meclis'te 159'e karşı 372 oyla kabul edildi. Oylamada 111 milletvekili çekimser kaldı. Euronews.com'da Görüntüle