Almanya'da seri katil hasta bakıcıya ömür boyu hapis cezası

Almanya'da seri katil hasta bakıcıya ömür boyu hapis cezası

Onlarca kişiyi öldüren hasta bakıcıya müebbet hapis cezası verildi

Almanya'da seri katil hasta bakıcıya ömür boyu hapis cezası

Almanya'da aşırı dozda enjekte ettiği ölümcül ilaçlarla onlarca hastayı öldürmekle suçlanan eski hasta bakıcı Niels Hoegel müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

42 yaşındaki Hoegel geçen yıl Oldenburg şehrinde görülen davada hakim Sebastian Buehrmann'ın aleyhindeki suçlamaları doğrulamış, 85 hastayı öldürdüğünü itiraf etmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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