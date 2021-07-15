Almanya'da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya'da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi

Almanya'da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'nın batısında bulunan Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışla oluşan sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 58'e yükseldi.

Almanya'nın batısında bulunan Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışla oluşan sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 58'e yükseldi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, sel felaketinde Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde 30, Rheinland-Pfalz eyaletinde 28 kişi yaşamını yitirdi.

Rheinland-Pfalz İçişleri Bakanı Roger Lewentz, 40 ila 60 kişinin daha arandığını belirtti.

Öte yandan, Alman ordusu sel bölgesine yardım etmek için yaklaşık 850 asker gönderdi.

Trier Saarburg bölgesinde ise yüzlerce evin selden zarar gördüğü, insanların bazı bölgelerden botlarla kurtarıldığı kaydedildi.

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınlarından dolayı evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de çökme tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

Almanya'da sellerde ölenlerin sayısı 42'ye çıktı
Almanya'da sellerde ölenlerin sayısı 42'ye çıktı
Almanya'da su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi
Almanya'da su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı Düm Tek Tek Kadir Doğulu
Spor Şaban Yılmaz Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Almanya'da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 22:32:15. #1.16#

title