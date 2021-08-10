Almanya'da sel sonrası yeniden yapılanma için 30 milyar avroluk fon
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Almanya'da sel sonrası yeniden yapılanma için 30 milyar avroluk fon

Almanya'da sel sonrası yeniden yapılanma için 30 milyar avroluk fon
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya'da federal hükümet ile federal eyaletler arasında sel sonrası yeniden yapılanma programları için 30 milyar avroluk fon ayrılması konusunda uzlaşma sağlandı.

Almanya'da federal hükümet ile federal eyaletler arasında sel sonrası yeniden yapılanma programları için 30 milyar avroluk fon ayrılması konusunda uzlaşma sağlandı.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, söz konusu fonun 28 milyar avroluk kısmının federal hükümet ile eyalet hükümet bütçeleri arasında paylaşılacağı belirtildi.

Geriye kalan 2 milyar avro ise altyapı projeleri için doğrudan federal hükümet tarafından sağlanacak.

Almanya'da Federal Mecliste (Bundestag), söz konusu fonu görüşmek için 25 Ağustos'ta özel oturum düzenleyecek.

Almanya'da temmuzda Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışlar sellere sebep olmuş, en az 180 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Federal hükümet, ilk başta sel felaketinden etkilenen bölgelere öncelikle yaklaşık 400 milyon avro acil yardım kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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