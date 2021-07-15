Almanya'da sel nedeniyle 6 binanın çökmesi sonucu 30 kişi aranıyor
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Almanya'da sel nedeniyle 6 binanın çökmesi sonucu 30 kişi aranıyor

Almanya'da sel nedeniyle 6 binanın çökmesi sonucu 30 kişi aranıyor
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Eifel bölgesinde şiddetli yağışla oluşan sel nedeniyle 6 binanın çöktüğü ve 30 kişinin ise arandığı bildirildi.

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Eifel bölgesinde şiddetli yağışla oluşan sel nedeniyle 6 binanın çöktüğü ve 30 kişinin ise arandığı bildirildi.

Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin bünyesinde bulunan SWR'nin haberinde, Adenau şehri yakınlarında Schuld kasabasında 6 binanın çöktüğü belirtildi.

30 kişinin arandığı bilgisinin paylaşıldığı haberde, 25 binanın daha çökme tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.

Bitburg-Plüm bölgesin de de su baskınları sebebiyle durumun tehlikeli olduğu ifade edilen haberde, Waxweiler kasabasında 5 kişinin, etrafı suyla çevrilmiş bir evde mahsur kaldığı, kurtarma ekiplerinin botlarla eve ulaşamadığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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