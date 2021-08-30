Almanya'da sel felaketinin ardından hala 20 bin hanede telefon bağlantısı bulunmuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya'da sel felaketinin ardından hala 20 bin hanede telefon bağlantısı bulunmuyor

Almanya'da sel felaketinin ardından hala 20 bin hanede telefon bağlantısı bulunmuyor
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya'da temmuz ayının ikinci haftası meydana gelen sel felaketinin üzerinden 45 gün geçmesine karşın 20 bin hanede hala telefon bağlantısı olmadığı bildirildi.

Almanya'da temmuz ayının ikinci haftası meydana gelen sel felaketinin üzerinden 45 gün geçmesine karşın 20 bin hanede hala telefon bağlantısı olmadığı bildirildi.

Alman telekom şirketi Deutsche Telekom'un Üst Yöneticisi (CEO) Walter Goldenits, sel felaketine ilişkin gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Goldenits, Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde 15 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinin üzerinden 45 gün geçmesine karşın bölgede 20 bin hanede telefon bağlantısının halen sağlanamadığını belirterek, "Bunu değiştirmek (tekrar telefon bağlamak) aylar alacak." ifadesini kullandı.

Deutsche Telekom'dan yapılan açıklamada da sel bölgesindeki telefon altyapısının kötü bir şekilde tahrip olduğu, bazı yerlerde altyapının tamamen yeniden inşa edilmesi gerektiği kaydedildi.

Sel bölgesinde sabit telefon hattı bağlantılarının yaklaşık yüzde 80'inin tekrar sağlandığı belirtilen açıklamada, 20 bin hanenin telefon bağlantısı için de mobil iletişim yoluyla alternatif çözümler üzerinde çalışıldığı aktarıldı.

Bu arada, 15 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinde, afet bölgelerinin tamamında tüm cep telefonu şebekelerinin tekrar devreye alınabilmesi yaklaşık 2 hafta sürmüştü.

Öte yandan, Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde, afet bölgelerindeki otoyolların tamiri devam edeceği için insanların yaklaşık bir yıl boyunca trafik kısıtlamalarına hazırlıklı olması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: 'Türkiye, (Kabil) havaalanındaki faaliyetleriyle (tahliyelere) önemli bir katkıda bulunuyor.'
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Türkiye, (Kabil) havaalanındaki faaliyetleriyle (tahliyelere) önemli bir katkıda bulunuyor."
Çavuşoğlu: '(Afganların Türkiye'de tutulacağı iddiaları) Böyle bir teklif ne Almanya'dan ne de başka bir ülkeden bize gelmedi.'
Çavuşoğlu: "(Afganların Türkiye'de tutulacağı iddiaları) Böyle bir teklif ne Almanya'dan ne de başka bir ülkeden bize gelmedi."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mansur Yavaş Hamid Karzai Mustafa Şentop
Magazin Murat Boz Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Seren Serengil
Spor Arda Turan Burak Elmas Samet Aybaba Enner Valencia Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Almanya'da sel felaketinin ardından hala 20 bin hanede telefon bağlantısı bulunmuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 15:32:27. #1.14#

title