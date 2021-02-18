Almanya'da seçmen sayısı azaldı

Almanya'da 26 Eylül 2021'de yapılacak genel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip 60,4 milyon seçmen olduğu bildirildi.

Almanya'da 26 Eylül 2021'de yapılacak genel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip 60,4 milyon seçmen olduğu bildirildi.

Federal Seçim Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada seçmen sayısının bir önceki genel seçimin yapıldığı 2017 yılına göre 1,3 milyon azaldığı, bu yılki seçimlerde 60,4 milyon seçmeninin oy kullanma hakkı bulunduğu ifade edildi.

Seçmenlerin 31,2 milyonunun kadın ve 29,2 milyonun erkek olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ