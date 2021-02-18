Almanya'da seçmen sayısı azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Almanya'da seçmen sayısı azaldı

18.02.2021 19:29 | Son Güncelleme: 18.02.2021 19:32
Almanya'da seçmen sayısı azaldı

Almanya'da 26 Eylül 2021'de yapılacak genel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip 60,4 milyon seçmen olduğu bildirildi.

Almanya'da 26 Eylül 2021'de yapılacak genel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip 60,4 milyon seçmen olduğu bildirildi.

Federal Seçim Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada seçmen sayısının bir önceki genel seçimin yapıldığı 2017 yılına göre 1,3 milyon azaldığı, bu yılki seçimlerde 60,4 milyon seçmeninin oy kullanma hakkı bulunduğu ifade edildi.

Seçmenlerin 31,2 milyonunun kadın ve 29,2 milyonun erkek olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Kadir Topbaş Osman Kavala Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Özge Özder Seda Sayan Emina Jahovic Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Almanya'da seçmen sayısı azaldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 19:33:28. #1.15#
title