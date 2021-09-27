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Almanya'da seçmen ne istiyor?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Almanya sandık başında.

Almanya sandık başında. Yapılan federal seçimlerde seçmen, yeni meclisi ve Angela Merkel'in koltuğunu devralacak yeni başbakanı belirleyecek. Almanya'da toplam 60 milyon 400 bin seçmen var. Bunun yarısından fazlasını kadınlar oluşturuyor. Ayrıca seçmenin %15'i 30 yaş altında ve %40'ı ise 60 yaşın üzerinde. Rachel Stewart bu bölümde Almanya'daki seçmen profilini aktarıyor.

Almanya'da seçmen ne istiyor?
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